«Ноттингем Форест» купил лучшего бомбардира «Униона» Авонийи за рекордные для клуба 17 млн фунтов

«Ноттингем Форест» осуществил рекордный трансфер.

Вернувшийся в клуб купил нападающего . 24-летний игрок подписал 5-летний контракт.

«Ноттингем Форест» объявил, что трансфер нигерийца стал рекордным в истории клуба, не назвав точную сумму. По информации BBC, за Авонийи заплатили 17 млн фунтов.

Авонийи стал лучшим бомбардиром «Униона» в прошлом сезоне Бундеслиги, забив 15 голов в 31 матче. Статистика форварда – здесь.

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