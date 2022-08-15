Симеоне хочет, чтобы «Атлетико» подписал Роналду. Тренер надеется на эффект, схожий с трансфером Суареса

Диего Симоне хочет, чтобы «Атлетико» подписал .

Главный тренер мадридской команды желает, чтобы трансфер португальца произвел такой же эффект, как и переход в 2020 году, сообщает журналист Гильем Балаге.

Самому игроку нравится идея о переходе в «Атлетико». Мадридский клуб ищет возможности для того, чтобы угодить Симеоне и агенту футболиста , у которого очень хорошие отношения с лицами, принимающими решения в .

В двух матчах нынешнего сезона 37-летний форвард не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.