Симеоне хочет, чтобы «Атлетико» подписал Роналду. Тренер надеется на эффект, схожий с трансфером Суареса

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Диего Симоне хочет, чтобы «Атлетико» подписал Криштиану Роналду

Главный тренер мадридской команды желает, чтобы трансфер португальца произвел такой же эффект, как и переход Луиса Суареса в 2020 году, сообщает журналист Гильем Балаге. 

Самому игроку нравится идея о переходе в «Атлетико». Мадридский клуб ищет возможности для того, чтобы угодить Симеоне и агенту футболиста Жорже Мендешу, у которого очень хорошие отношения с лицами, принимающими решения в «Атлетико»

В двух матчах нынешнего сезона АПЛ 37-летний форвард не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь

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