Симеоне хочет, чтобы «Атлетико» подписал Роналду. Тренер надеется на эффект, схожий с трансфером Суареса

Диего Симоне хочет, чтобы «Атлетико» подписал Криштиану Роналду.
Главный тренер мадридской команды желает, чтобы трансфер португальца произвел такой же эффект, как и переход Луиса Суареса в 2020 году, сообщает журналист Гильем Балаге.
Самому игроку нравится идея о переходе в «Атлетико». Мадридский клуб ищет возможности для того, чтобы угодить Симеоне и агенту футболиста Жорже Мендешу, у которого очень хорошие отношения с лицами, принимающими решения в «Атлетико».
В двух матчах нынешнего сезона АПЛ 37-летний форвард не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.