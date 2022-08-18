«Вильярреал» не продаст Фойта «Барселоне» дешевле 42 млн евро. Это отступные защитника сборной Аргентины

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«Вильярреал» озвучил цену на Хуана Фойта.

Агент 24-летнего аргентинца, играющего справа и в центре обороны, встречался с представителями «Барселоны». Каталонцы пока не сделали официального предложения о покупке Фойта.

«Вильярреал» считает Хуана ключевым футболистом и не намерен продавать его этим летом.

Клуб из провинции Кастельон ссылается на сумму отступных, прописанную в контракте Фойта. Лишь за 42 миллиона евро игрок может сменить команду.

Подробная статистика защитника сборной Аргентины доступна здесь.

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