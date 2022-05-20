Месси, Дибала, Ди Мария, Лаутаро – в составе сборной Аргентины на матч с Италией

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Сборная Аргентины назвала состав команды для подготовки к матчу против сборной Италии.

Действующие чемпионы Южной Америки и Европы сыграют друг с другом 1 июня на «Уэмбли» в матче, получившим название Финалиссима.

Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»)

Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба – «Севилья»), Науэль Молина, Неуэн Перес (оба – «Удинезе»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Маркос Сенеси («Фейеноорд»).

Полузащитники: Гидо Родригес («Бетис»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Родриго де Пауль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Папу Гомес («Севилья»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба – «Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»).

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