«Барселоне» интересен защитник «Вильярреала» и Аргентины Фойт

«Барселона» может приобрести правого защитника сборной Аргентины Хуана Фойта.
Агент 24-летнего футболиста «Вильярреала» Клаудио Курти сегодня встретился с директором сине-гранатовых Матеу Алемани.
Тем не менее «Вильярреал» не собирается продавать игрока и вести переговоры о его трансфере.
Если «Барселона» решит сделать предложение о покупке Фойта, ей придется активировать отступные, прописанные в его контракте, – 42 миллиона евро.
«Вильярреал» выкупил защитника у «Тоттенхэма» летом прошлого года за 15 миллионов евро. Контракт Фойта рассчитан до 2026 года.
Статистику футболиста можно изучить здесь.