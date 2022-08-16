«Барселоне» интересен защитник «Вильярреала» и Аргентины Фойт

может приобрести правого защитника сборной Аргентины Хуана Фойта.

Агент 24-летнего футболиста «Вильярреала» Клаудио Курти сегодня встретился с директором сине-гранатовых .

Тем не менее «Вильярреал» не собирается продавать игрока и вести переговоры о его трансфере.

Если «Барселона» решит сделать предложение о покупке Фойта, ей придется активировать отступные, прописанные в его контракте, – 42 миллиона евро.

выкупил защитника у летом прошлого года за 15 миллионов евро. Контракт Фойта рассчитан до 2026 года.

Статистику футболиста можно изучить здесь.