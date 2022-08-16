«Барселоне» интересен защитник «Вильярреала» и Аргентины Фойт

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Матеу Алемани Хуан Фойт Футбол

«Барселона» может приобрести правого защитника сборной Аргентины Хуана Фойта.

Агент 24-летнего футболиста «Вильярреала» Клаудио Курти сегодня встретился с директором сине-гранатовых Матеу Алемани.

Тем не менее «Вильярреал» не собирается продавать игрока и вести переговоры о его трансфере.

Если «Барселона» решит сделать предложение о покупке Фойта, ей придется активировать отступные, прописанные в его контракте, – 42 миллиона евро.

«Вильярреал» выкупил защитника у «Тоттенхэма» летом прошлого года за 15 миллионов евро. Контракт Фойта рассчитан до 2026 года.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные