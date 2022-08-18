Гиггз заплакал в суде, говоря об аресте, а ночь в камере он описал как «худший опыт в жизни». Экс-игрока «МЮ» обвиняют в нападении на двух девушек

Бывший полузащитник заплакал в суде.

В апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения 36-летней Кейт, своей девушке на тот момент, и напал на ее младшую сестру, 20-летнюю Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года.

Сейчас в Манчестере, в Королевском суде на Миншулл-стрит, проходит судебный процесс по делу. Гиггз дает показания.

Вчера 48-летний валлиец, отвечая на вопросы своего адвоката Криса Доу, рассказал, что был очень напуган после того, как 1 ноября 2020-го его арестовала полиция в Уорсли, а ночь в камере в полицейском участке в Пендлтоне он описал как «худший опыт в жизни». После этого он заплакал.

Бывший хавбек и тренер сборной Уэльса сказал суду, что «почти не спал» той ночью, на следующий день он впервые поговорил с адвокатом.

Гиггз ударил головой свою девушку во время ссоры в 2020-м, а ее сестру – локтем в челюсть. Экс-игрок «МЮ» преследовал девушку и угрожал отправить друзьям ее фото

Бывшая девушка Гиггза в суде обвинила Райана в манипулировании и контроле за ее жизнью. Экс-игрок «МЮ» изолировал ее от друзей и мешал общаться с семьей

Гиггз на суде сказал, что был удален лишь раз за 1000+ матчей – и не из-за агрессивного поведения