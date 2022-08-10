Бывшая девушка Гиггза в суде обвинила Райана в манипулировании и контроле за ее жизнью. Экс-игрок «МЮ» изолировал ее от друзей и мешал общаться с семьей

Бывшая девушка заявила в суде, что была рабыней его желаний.

В Манчестере продолжается судебный процесс по обвинению Гиггза в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и ее сестру Эмму.

В апреле 2021 года экс-футболисту было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения 36-летней Кейт и напал на ее младшую сестру, 20-летнюю Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года.

Райан не признал, что напал на двух женщин. Однако в июне 2022-го он покинул пост главного тренера сборной , так как не хотел, чтобы обвинения в нападении мешали сборной готовиться к ЧМ-2022.

В ходе первых дней разбирательств стало известно, что Гиггз ударил Кейт головой во время ссоры в 2020-м, а ее сестру – локтем в челюсть. Экс-игрок «МЮ» преследовал Кейт и угрожал отправить друзьям ее фото «личного характера».

Сегодня Кейт бывшая девушка Райана дала новые показания по делу. В частности, Гревилл высказалась о подробностях инцидента в сентябре 2017 года. Девушка утверждает, что Гиггз протащил ее обнаженной по полу гостиничного номера и выбросил вместе с вещами в коридор, при этом повредив ей руку.

В то время Кейт никому не рассказывала об инциденте, так как ей было стыдно. Гревилл отметила, что после этого писала Гиггзу: «Я люблю тебя, мой великолепный мужчина».

«Я была искренна, но у Райана был способ вывернуть все против меня. Меня заставили почувствовать, что я виновата во всем этом, поэтому я чувствовала, что должна компенсировать это.

Это трудно объяснить. У нас были бурные отношения. Очевидно, у нас была эта ссора, но я отчаянно хотела, чтобы в этих отношения все вернулось в прежнее русло.

Я отрицала то, что на самом деле произошло. Я никогда не говорила с ним об этом. Я была в уязвимом положении, и он сыграл на этом», – рассказала Кейт в суде.

Крис Доу, адвокат Гиггза, заявил, что предположения о том, что его клиент применял психологические приемы для того, чтобы заставить девушку почувствовать себя уязвимой, являются «выдумкой и вздором».

«Совсем нет. Я чувствовала, что он использует [психологические] методы. Я была уязвима, это факт. Я была в подконтрольных отношениях, это факт», – заявила Гревилл.

Девушка отметила, что контролирующее поведение Райана повлияло на ее отношения с друзьями, так как Гиггз изолировал ее от некоторых людей, а также мешал ей общаться с семьей.

Кейт рассказала, что насилие со стороны Гиггза было нерегулярным, и он скорее использовал агрессию как форму контроля над ней.

«Это было как две крайности. В некоторых случаях он придавал мне уверенности. Он не был ужасен всегда. Бывало и жарко, и холодно. Два разных человека. Его поведение подорвало мою уверенность в себе», – поведала Гревилл, отметив, что действия экс-футболиста негативно повлияли на ее бизнес.

«Когда Райан говорил сделать что-то, я делала это. Иногда я сопротивлялась, но он заставлял меня чувствовать, что я должна делать то, что он сказал, иначе будут последствия», – добавила Кейт.

Девушка сообщила, что увлекается психологией, из-за чего гуглила, что происходило в ее отношениях с Гиггзом.

«Выяснилось, что это было не принуждение, а нарциссическое расстройство личности [у Райана]. И то, что я испытала, было очень похоже на это», – сказала Гревилл.

«Я бы сказала, что четыре с половиной года он был хорошим, а полтора года – нет. Ближе к концу отношений это было почти безжалостно ужасно», – высказалась Кейт.