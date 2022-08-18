Гиггз на суде сказал, что был удален лишь раз за 1000+ матчей – и не из-за агрессивного поведения. Экс-игрока «МЮ» обвиняют в нападении на двух девушек

Бывший полузащитник выступил на судебном заседании.

В апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения 36-летней Кейт и напал на ее младшую сестру, 20-летнюю Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года.

В ходе заседания Крис Доу, адвокат Гиггза, затронул футбольную карьеру Райана.

– Вы провели свыше 1000 матчей за 24 года. Сколько раз вас удаляли?

– Один раз. В матче сборной [против Норвегии в 2001 году], – отметил Гиггз.

Доу уточнил, была ли красная карточка связана с агрессивным поведением. Обвиняемый дал отрицательный ответ, заявив, что его дисквалифицировали за две желтые.

– Подвергались ли вы когда-либо оскорблениям со стороны болельщиков?

– Каждую неделю. Это неотъемлемая часть жизни футболиста, – заявил экс-игрок «МЮ».

При этом Питер Райт, представитель стороны обвинения, в начале перекрестного допроса подчеркнул, что существует огромная разница между тем, как человек себя ведет в личной жизни, и тем, как он себя ведет в профессиональной деятельности.

Гиггз ударил головой свою девушку во время ссоры в 2020-м, а ее сестру – локтем в челюсть. Экс-игрок «МЮ» преследовал девушку и угрожал отправить друзьям ее фото