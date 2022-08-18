Наиль Измайлов может вернуться в «Спартак» на пост гендиректора вместо Мележикова («Чемпионат»)

Наиль Измайлов может вернуться в «Спартак».
Исполнительному директору МЕЛБЕТ-Первой лиги предложили занять пост генерального директора московского клуба.
«В «Спартаке» ведут поиск человека на пост генерального директора клуба вместо Евгения Мележикова. Одним из основных кандидатов для «Лукойла» является Наиль Измайлов, который сейчас является и. о. руководителя ФНЛ.
С Измайловым уже прошла встреча, на которой ему предложили должность гендиректора клуба. Сам же Измайлов сомневается, что это ему нужно», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Измайлов ранее занимал в «Спартаке» пост вице-президента клуба.