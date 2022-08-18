Наиль Измайлов может вернуться в «Спартак» на пост гендиректора вместо Мележикова («Чемпионат»)

Наиль Измайлов может вернуться в .

Исполнительному директору МЕЛБЕТ-Первой лиги предложили занять пост генерального директора московского клуба.

«В «Спартаке» ведут поиск человека на пост генерального директора клуба вместо . Одним из основных кандидатов для является , который сейчас является и. о. руководителя .

С Измайловым уже прошла встреча, на которой ему предложили должность гендиректора клуба. Сам же Измайлов сомневается, что это ему нужно», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Измайлов ранее занимал в «Спартаке» пост вице-президента клуба.