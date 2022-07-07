Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ. Наиль Измайлов будет и.о.

объявил, что покидает пост президента ФНЛ.

Менеджер, который после ухода Ашота Хачатурянца стал и.о. главы РПЛ, объявил, что покидает пост президента ФНЛ. Исполняющим обязанности главы лиги станет Наиль Измайлов.

«Для меня это было особенно важное мероприятие. Мы полтора года назад взяли курс на реформирование ФНЛ. Тогда клубы лиги доверились мне.

Сегодня много говорили об итогах и планах на будущее. Не мне давать оценки, но я увидел, что у нас есть коллектив лиги и клубов, отличная команда управленцев, которой я горжусь.

Как вы знаете, клубы РПЛ поддержали мою кандидатуру врио президента лиги. Мне надо было закрыть гештальт и подвести итоги президентства в ФНЛ. У меня было много сомнений насчет правильности перехода от генерального секретаря в президенты ФНЛ.

Прошу поддержать заявление о сложении полномочий президента. По уставу исполняющим обязанности становится », – передает слова Алаева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Напомним, выборы нового президента пройдут 16 августа.