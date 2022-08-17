Суд Парижа отклонил иск Ла Лиги об аннулировании контракта Мбаппе с «ПСЖ» из-за нарушения ФФП

Ла Лиге не удалось добиться расторжения нового контракта форварда с «ПСЖ».

Административный суд Парижа отклонил иск лиги, передает Get French Football News.

Испанская футбольная организация добивалась аннулирования договора в связи с предполагаемым нарушением правил финансового фэйр-плей, однако получила отказ. Судом было установлено, что контракт Мбаппе не предполагает нанесения «существенного и непосредственного ущерба».

Ранее Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в УЕФА, обвинив клуб в нарушении финансового фэйр-плей.

Глава Ла Лиги: «ПСЖ» тратит 600 млн евро на зарплаты в пандемию, без продления Мбаппе. Их коммерческие доходы на 200 млн больше, чем у остальных. Правила ФФП не соблюдаются»