Зиньковский об игре за «Спартак»: «Ну дают 20 минут – что, обижаться? Надо выходить и показывать себя, могут же не выпустить!»

высказался о том, что в последних 4 играх выходил на замену.

«Тренер видит на данный момент так эту ситуацию, что лучше, когда я так выхожу и как-то усиливаю игру, возможно. Если пока на данный момент это так, ну дают мне 20 минут – мне что, обижаться ходить? Если я буду обижаться, кому от этого будет легче? Никому.

Поэтому надо выходить и показывать себя в отведенный отрезок, потому что могут и не дать никакого игрового времени. Могут же не выпустить! Поэтому нужно ждать свой шанс и попытаться в отведенное время как можно больше пользы принести команде», – сказал полузащитник.