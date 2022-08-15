Зиньковский о дефиците игровой практики в «Спартаке»: «Если тренер видит так – надо больше работать. И будет больше минут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль Футбол

Антон Зиньковский высказался об игровой практике в «Спартаке» после матча с «Сочи» (3:0).

В последних 4 играх Мир РПЛ хавбек выходил на замену.

— Расскажи, как забил первый гол. Быстро получилось — бац, бац, и все.

— Не ожидал, что такой простой гол будет — с паса на пустые ворота. Рад, что открыл счет голам за «Спартак». В эту секунду был очень счастлив.

— Что думаешь о том, что ты не так много играешь пока?

— Пока столько минут, ничего страшного. Если тренер видит так, то надо больше работать. И будет больше минут.

Объясняет ли Абаскаль свой выбор? В день игры никто ничего не будет объяснять. Мы все в одной команде, все друг за друга болеем и переживаем. Если такой состав приносит победы, какие вопросы? — сказал Зиньковский.

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