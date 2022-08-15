Невилл об «МЮ» и Глейзерах: «Когда бизнес рушится, это вина владельцев. У них в руках клуб, о котором они понятия не имеют»

подверг жесткой критике владельцев «Манчестер Юнайтед» – семью Глейзеров.

«Все эти игроки, тренер, спортивный отдел и новый гендиректор получат хорошую взбучку. Но есть одна семья там, в Америке, которая позволяет своим сотрудникам брать на себя все удары, и это непростительно.

должен сесть на самолет, прилететь в Манчестер и начать отводить проблемы подальше от клуба. Он должен рассказать всем, какой у него, черт возьми, план в отношении этого клуба. Что он делает?

Сколько мы будем сидеть здесь и говорить, что игрокам не хватает лидерства, характера? Эти игроки доказали, что не справляются, поэтому «МЮ» нужно было хорошо поработать на трансферном рынке. Они этого не сделали.

Когда бизнес рушится, когда показатели не выполняются, это вина владельцев этого бизнеса. Все очень просто. Этот бизнес проваливается с треском.

Два месяца назад они вывели из клуба около 24 миллионов фунтов. Сейчас у них есть ветхий, гниющий стадион, который, говоря по правде, второсортный, хотя 15-20 лет назад он был лучшим в мире.

У них в руках футбольный клуб, о котором они понятия не имеют. За футбольный клуб отвечают банкиры, которые не могут принять футбольных решений. Они не назначили спортивного директора.

Мы можем сколько угодно смотреть на игроков, но есть много важных вещей, которые нужно исправить в первую очередь. Глейзеры должны выйти и принять это. Сейчас самое время. Они не могут продолжать прятаться в Тампе и думать, что им ничего не вернется», – заявил бывший защитник в эфире Sky Sports.

Глейзеры выплатили себе 11 млн фунтов из бюджета «Юнайтед». Так делают только они, и это бесит фанатов