Экс-директор «МЮ» Найтон хочет купить клуб у Глейзеров: «Клуб – в кризисе. У нас неумелые и бесполезные владельцы, которые мало что знают о футболе»

Бывший директор Майкл Найтон планирует купить клуб у семьи Глейзеров.

«Наш клуб находится в кризисе, и мы все знаем причину этого. У нас неумелые и откровенно бесполезные владельцы, которые мало что знают об игре в футбол.

Все знают, что этому клубу нужен новый владелец, и это моя цель. Я добиваюсь хорошего прогресса, общаюсь с людьми, у меня есть несколько хороших обязательств по взносам и хорошие финансы.

Сейчас мы работаем над документом о предложении. Помните, что это враждебная заявка – это просто означает, что клуб официально не выставлен на продажу. Но мое намерение состоит в том, чтобы представить этим владельцам законное, действенное и коммерческое предложение, чтобы сказать: «Вы устали, пора уходить, потому что ваше время вышло».

И, честно говоря, фанатам по всему миру надоел этот режим. Волнующее ощущение нового сезона, которое есть у всех нас, и воздушный шар воодушевления – все это лопнуло, когда мы увидели игру против «Брайтона». Клуб находится в кризисе, и он будет оставаться в кризисе, пока у нас эти владельцы.

Нам нужно избавить наш футбольный клуб от этих владельцев, поскольку их время вышло, а у нас было 17 лет разочарований. Им пора уходить. Они должны прекратить извлекать огромные дивиденды из клуба. Мы должны прекратить оплачивать огромные расходы по обслуживанию долга. Им пора продавать.

При составлении этой заявки мне не нужно быть передовым лицом, мне не нужно быть пресс-секретарем. Я просто хочу видеть наш футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в руках настоящих футбольных людей с правильным видением.

Нам нужно отремонтировать наш стадион и вернуть клуб на его место. Мы находимся в кризисе, и это не изменится, пока они не уйдут», – сказал Найтон Man Utd The Religion.