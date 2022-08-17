Переговоры «Барсы» с Пике и Бускетсом о зарплате в тупике. Клуб настроен продавать игроков, чтобы зарегистрировать Кунде

У «Барселоны» есть сложности в переговорах с и о зарплате.

Каталонцы вели переговоры с капитанами команды о снижении зарплаты или ее отсрочке. Это необходимо для регистрации нового защитника клуба .

Как сообщает Mundo Deportivo, сторонам будет очень сложно достичь соглашения. На данный момент приговоры приостановлены, хотя и могут быть возобновлены в любой момент.

Сейчас считает, что более реалистичный вариант для регистрации Кунде – не соглашение с капитанами, а продажа футболистов.

Пике и Бускетс считают, что уже приложили немало усилий для помощи клубу.

Бускетсу «Барса» предлагала продление контракта на один-два сезона, чтобы отсрочить выплату зарплаты. Однако полузащитник рассматривает вариант перехода в МЛС в 2023 году, поэтому предложение его не устроило.

Ситуация с Пике тоже непростая. Он был готов помочь клубу, но потребовал от «Барсы» гарантий будущих выплат, которые ему не смогли предоставить.