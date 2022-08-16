Ван Бастен о ситуации с де Йонгом: «Кройффу было бы стыдно за «Барсу». Поступки клуба были намного ниже его стандартов»

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Марко ван Бастен раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Френки де Йонгом

Сообщалось, что каталонский клуб хочет продать хавбека или оставить в составе при условии снижения заработной платы. 

«Я думаю, Йохану Кройффу было бы стыдно видеть, как повела себя «Барса».

На мой взгляд, поступки «Барселоны» были намного ниже ее стандартов», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов в эфире программы Rondo на Ziggo Sport.

«Челси» включился в борьбу за Де Йонга. Но Френки не уйдет, пока «Барса» не вернет ему 20 млн евро

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