Ван Бастен о ситуации с де Йонгом: «Кройффу было бы стыдно за «Барсу». Поступки клуба были намного ниже его стандартов»

Марко ван Бастен раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Френки де Йонгом.

Сообщалось, что каталонский клуб хочет продать хавбека или оставить в составе при условии снижения заработной платы.

«Я думаю, было бы стыдно видеть, как повела себя «Барса».

На мой взгляд, поступки «Барселоны» были намного ниже ее стандартов», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов в эфире программы Rondo на Ziggo Sport.

«Челси» включился в борьбу за Де Йонга. Но Френки не уйдет, пока «Барса» не вернет ему 20 млн евро