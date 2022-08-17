«Челси» проведет новые переговоры с Обамеянгом на этой неделе. «Барса» хочет 30 млн евро

«Челси» продолжает попытки купить форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.
«Синие» запланировали новый раунд переговоров с окружением габонца на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Владелец «Челси» Тодд Боэли хочет ясности по условиям личного контракта с 33-летним игроком. После этого «Челси» займется вопросом оформления предложения «Барселоне».
Каталонцы хотят около 30 млн евро за Обамеянга. При этом главный тренер «блауграны» Хави пытается удержать нападающего в команде.
Статистика Обамеянга доступна здесь.