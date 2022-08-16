Депутат Ющенко: «Отменить Fan ID гораздо важнее, чем разблокировать Instagram. Это бьет по футболу и болельщикам, а не по девушкам, выставляющим свои интимные места»

Депутат Александр Ющенко считает отмену Fan ID более важным вопросом, чем разблокировку Instagram.

«Блокировка Instagram не сильно изменила жизнь людей. Те, кто хочет, – пользуются, используя разные средства преодоления. Это не такая уж жизненно важная необходимость. Разблокируют – отлично. Не разблокируют – сильно много никто не потеряет. Придет время – разблокируют.

Например, отменить Fan ID – это гораздо важнее, потому что бьет по футболу и болельщикам, а не по каким-то девушкам, которые выставляют свои интимные места и на этом зарабатывают в Instagram», – сказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике.

Депутаты КПРФ хотят отменить Fan ID. А что, так можно было? В России отказывались от новых законов?