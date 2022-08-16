Депутат Ющенко: «Отменить Fan ID гораздо важнее, чем разблокировать Instagram. Это бьет по футболу и болельщикам, а не по девушкам, выставляющим свои интимные места»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Политика соцсети Fan ID Александр Ющенко депутат Футбол

Депутат Александр Ющенко считает отмену Fan ID более важным вопросом, чем разблокировку Instagram.

«Блокировка Instagram не сильно изменила жизнь людей. Те, кто хочет, – пользуются, используя разные средства преодоления. Это не такая уж жизненно важная необходимость. Разблокируют – отлично. Не разблокируют – сильно много никто не потеряет. Придет время – разблокируют.

Например, отменить Fan ID – это гораздо важнее, потому что бьет по футболу и болельщикам, а не по каким-то девушкам, которые выставляют свои интимные места и на этом зарабатывают в Instagram», – сказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике.

Депутаты КПРФ хотят отменить Fan ID. А что, так можно было? В России отказывались от новых законов?

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