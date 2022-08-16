Онопко за крымские клубы в РФС: «Крым – давно субъект России, футбол должен быть везде. Лишь бы не возникло проблем с ФИФА и УЕФА»

высказался о возможном включении крымских клубов в РФС.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что интеграция крымского футбола в российский неизбежна: «Важно не сжигать мосты, сохранять диалог с и » .

«Футбол должен быть везде. Во всех регионах России. Крым давно является субъектом России, это тоже футбольный регион.

Единственное, чтобы не возникло проблем с ФИФА и УЕФА, так как нужно делать все в согласовании с ними, чтобы избежать юридических трудностей. Я уверен, что насчет этого вопроса уже ведут диалог.

Я рад, что Александр Александрович в такую непростую ситуацию принял хорошее решение», – сказал тренер сборной России и «Ростова».