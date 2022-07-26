Кассьерра о приостановке контракта: «Была возможность, но я выбрал переход в «Зенит». Здесь есть шанс расти»

Форвард объяснил, почему перешел в эту команду из «Сочи».

– Россия лишена еврокубков. Вендел, Малком, Клаудиньо – все считают, что футболисты ни в чем не виноваты и должны играть в Лиге чемпионов. Как ты считаешь, этот бан справедлив?

– Сложно высказывать свои мысли на этот счет. Есть процессы, которые происходят на уровне высшего руководства.

Нам очень жаль, что такой возможности у нас нет. Конечно, одной из причин перехода в «Зенит» для меня было то, что клуб всегда борется за чемпионство, а соответственно, и за места в еврокубках. Надеюсь, этот бан снимут как можно раньше и уже в следующем сезоне мы получим возможность сыграть в Лиге чемпионов. Но нам надо делать все, чтобы пробиться туда.

– Сейчас иностранцам разрешено приостанавливать контракты с клубами . Многие этим пользуются, но ты остался в России. Как ты относишься к тому, что легионеры могут просто уйти? Не осуждаешь их?

– Каждый решает сам, как строить свою карьеру. У меня тоже была такая возможность, но я выбрал переход в «Зенит».

Уверен, здесь у меня есть шанс расти. Конечно, отсутствие еврокубков влияет на решение футболистов. Но я счастлив в «Зените», моя семья счастлива в Санкт-Петербурге, – заявил Кассьерра.