Блогер Голдбридж: «То, что в ужасных выступлениях винят Роналду, говорит о том, что с раздевалкой «МЮ» все не так. Представьте, что в «Ливерпуле» бы винили Салаха, а в «Сити» – де Брюйне»

Марк Голдбридж высказался о ситуации с .

«О том, что с этой раздевалкой все не так, говорит то, что они винят в своих ужасных выступлениях Роналду.

Представьте, что игроки «Ливерпуля» обвиняли бы в этом Салаха, а игроки «Сити» винили в поражении Де Брюйне. Буквально худший набор игроков, который когда-либо был у «Юнайтед».

Другие утечки информации говорят о том, что Роналду – первоклассный наставник, и он образцово пытался разобраться с проблемами на поле.

Вот что на самом деле происходит. Некоторым игрокам он не нравится, и они сливают информацию с упреками в его адрес. Другим он нравится, и они сливают позитивную информацию. Это имеет смысл, потому что мы знаем, что в команде есть группировки», – написал блогер и болельщик .