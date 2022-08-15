Гари Невилл: «МЮ» может закончить сезон в нижней части таблицы, если подпишет плохих игроков и Роналду уйдет»

высказался о возможном уходе из .

«Проблема, с которой они столкнулись сейчас, заключается в том, что если они потеряют его, то у них никого не останется в той части поля, где нужно забивать голы.

Я искренне считаю, что если они не подпишут игроков или подпишут плохих игроков, и он уйдет, они могут закончить сезон в нижней части турнирной таблицы. Это команда нижней части таблицы», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире программы Monday Night Football на Sky Sports.