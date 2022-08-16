Мерсон считает, что Роналду подошел бы «Челси»: «Команда доминирует в матчах, постоянно у штрафной соперника. Страшно подумать, сколько он мог бы забить»

считает, что является недостающим звеном в атаке .

«Челси» выдающимся образом сыграл в матче против «Тоттенхэма» в воскресенье, они доминировали от начала до конца, но у них нет ни одного бомбардира или центрального нападающего, и это стоило им трех очков. Несмотря на их доминирование, голкипер «шпор» Уго Льорис сделал всего один сэйв. Это все, что нужно знать.

Я не могу поверить, что они не интересовались Криштиану Роналду. Он просто поставил бы галочки во всех графах, которых не хватает «Челси».

Играть за «Челси» – это не то же самое, что играть за , который играет от середины поля. «Челси» постоянно находится возле штрафной соперника, доминируя в матчах.

У «Челси» невероятные крайние защитники, они доминируют в матчах, и если бы они отправляли мяч в штрафную на Роналду, мне было бы страшно подумать, сколько голов он смог бы забить», – сказал экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии.