Салах пожертвовал более 150 тысяч евро на восстановление сгоревшей церкви в Гизе

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Мохамед Салах деньги Благотворительность Футбол

Мохамед Салах сделал крупное пожертвование на восстановление сгоревшей церкви в Египте.

14 августа в коптской церкви в Гизе начался пожар, в результате которого погиб минимум 41 человек, десятки пострадали.

Форвард «Ливерпуля» вскоре после происшествия пожертвовал три миллиона египетских фунтов (около 154 тысяч евро) на восстановление церкви, о чем сообщил спортивный журналист из Египта Ибрагим Абдель Гавад.

Кроме того, футболист из Египта сразу после происшествия выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные