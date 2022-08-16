Салах пожертвовал более 150 тысяч евро на восстановление сгоревшей церкви в Гизе

сделал крупное пожертвование на восстановление сгоревшей церкви в Египте.

14 августа в коптской церкви в Гизе начался пожар, в результате которого погиб минимум 41 человек, десятки пострадали.

Форвард вскоре после происшествия пожертвовал три миллиона египетских фунтов (около 154 тысяч евро) на восстановление церкви, о чем сообщил спортивный журналист из Египта Ибрагим Абдель Гавад.

Кроме того, футболист из Египта сразу после происшествия выразил соболезнования в связи с произошедшим.