Каррагер о «Ливерпуле»: «Ничьи сейчас – это поражения. Отпустить «Сити» на 4 очка... Тяжело догонять одну из лучших команд»

сравнил ничейные результаты с поражениями.

Команда тренера Юргена Клоппа сыграла вничью с (1:1), а в первом туре АПЛ поделила очки с «Фулхэмом» (2:2).

«С точки зрения набранных очков это был ужасный старт для «Ливерпуля».

А вот с точки зрения игры сегодня «Ливерпуль», по-моему, сыграл выдающимся образом: как они играли до гола «Пэлас», как действовали вдесятером, вернулись в игру.

Но если говорить об очках... Ничьи сейчас – это поражения. и «Ливерпуль» установили высокую планку за последние годы.

Да, впереди длинный путь, но отпустить «Сити» на 4 очка...

Тяжело догонять одну из лучших команд, что мы видели в , так что в смысле набранных очков это крайне слабое начало сезона для «Ливерпуля», – сказал бывший футболист мерсисайдского клуба.