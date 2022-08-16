Каррагер о «Ливерпуле»: «Ничьи сейчас – это поражения. Отпустить «Сити» на 4 очка... Тяжело догонять одну из лучших команд»

Джейми Каррагер сравнил ничейные результаты «Ливерпуля» с поражениями.
Команда тренера Юргена Клоппа сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а в первом туре АПЛ поделила очки с «Фулхэмом» (2:2).
«С точки зрения набранных очков это был ужасный старт для «Ливерпуля».
А вот с точки зрения игры сегодня «Ливерпуль», по-моему, сыграл выдающимся образом: как они играли до гола «Пэлас», как действовали вдесятером, вернулись в игру.
Но если говорить об очках... Ничьи сейчас – это поражения. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» установили высокую планку за последние годы.
Да, впереди длинный путь, но отпустить «Сити» на 4 очка...
Тяжело догонять одну из лучших команд, что мы видели в АПЛ, так что в смысле набранных очков это крайне слабое начало сезона для «Ливерпуля», – сказал бывший футболист мерсисайдского клуба.