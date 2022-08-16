Клопп об удалении Нуньеса: «Его спровоцировали, но красная была, безусловно. Дарвин не должен так себя вести»

прокомментировал удаление в матче с «Кристал Пэлас».

Главный тренер поделился мыслями по итогам игры второго тура , которая завершилась со счетом 1:1.

«Начало матча получилось действительно хорошим. Именно так мы и хотели, проявляли большое желание. Все было при нас. Однако в некоторых ситуациях просто не везло.

План на этот матч состоял в том, чтобы играть в пять защитников, находиться за линией мяча и быстро переходить в контратаки. Со скоростным Уилфридом Заа было сложно справляться.

Второй тайм начался позитивно, но красная карточка – это нокдаун. Безусловно, красная карточка была, Дарвина спровоцировали. Он не должен так себя вести.

Но нам удалось сравнять счет спустя четыре минуты после этого. Находясь вдесятером, мы приложили огромные усилия. Поэтому сейчас я ощущаю гордость», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» барахлит на старте: только 2 очка за 2 тура. Дарвин подвел боданием на красную