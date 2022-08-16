Клопп о травмах «Ливерпуля»: «Ощущение, будто у нас в доме ведьма. Каждый день кто-то выбывал по безумным причинам»

ярко высказался о травмах игроков «Ливерпуля».

Тренер после матча с «Кристал Пэлас» (1:1) сообщил, что защитник Жоэль Матип пропустит еще около двух недель.

Таким образом, Матип стал 10-м травмированным игроком мерсисайдцев. Повреждения есть также у , , Ибраимы Конате, , Кертиса Джонса, Куивина Келлехера, , Кэлвина Рэмзи и Кейда Гордона.

«Неделя сумасшедшая. Я много недель пережил, но тут было ощущение, будто у нас в доме ведьма. Каждый день кто-то выбывал по самым безумным причинам.

В итоге Матип не сыграл, Фирмино не был готов. Мы узнали, что по поводу Хендерсона было небольшое беспокойство, что будет, если он долго сыграет.

Такова ситуация. Это было не слишком круто», – сказал тренер «Ливерпуля».

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