«МЮ» следил за Лисандро при Сульшере и Рангнике, но скауты опасались, что защитник будет уязвим на стандартах

«Манчестер Юнайтед» давно интересовался Лисандро Мартинесом.
Сообщается, что скауты макникуниацев наблюдали за игрой защитника в «Аяксе» и при Оле-Гуннар Сульшере, и при Ральфе Рангнике.
Однако при этих специалистах аргентинец не был отмечен как футболист, которого нужно изучать более подробно.
Некоторые скауты опасались, что Лисандро будет уязвим при стандартных положениях.
Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» в июле. Сообщалось, что трансфер игрока обошелся англичанам в 57+10 млн евро.
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