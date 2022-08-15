«МЮ» следил за Лисандро при Сульшере и Рангнике, но скауты опасались, что защитник будет уязвим на стандартах

давно интересовался Лисандро Мартинесом.

Сообщается, что скауты макникуниацев наблюдали за игрой защитника в и при , и при .

Однако при этих специалистах аргентинец не был отмечен как футболист, которого нужно изучать более подробно.

Некоторые скауты опасались, что Лисандро будет уязвим при стандартных положениях.

Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» в июле. Сообщалось, что трансфер игрока обошелся англичанам в 57+10 млн евро.

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