В раздевалке «МЮ» нет гармонии и ответственности. Часть игроков ожидала, что тен Хаг лишит Магуайра капитанской повязки

Футболистам не удается наладить отношения внутри команды.

Источники The Athletic, близкие к игрокам, передают, что в раздевалке клуба не хватает ни гармонии, ни ответственности в сравнении с такими лидерами последних лет, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Отношения между голкипером и центральным защитником кажутся натянутыми, хотя другие источники утверждают, что футболисты достаточно хорошо ладят во время тренировок.

Кроме того, некоторые игроки манкунианского клуба ожидали, что новый главный тренер Эрик тен Хаг сменит капитана этим летом после того, как авторитет Магуайра в раздевалке уменьшился из-за его неудачных выступлений в прошлом сезоне.

«Манчестер Юнайтед» при нидерландском специалисте начал сезон АПЛ с двух поражений – от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

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