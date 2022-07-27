Морьентес о Роналду в «Атлетико»: «Это странно, но все может быть. Игрок, покинувший Ла Лигу, понимает, что это лучший турнир»

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Фернандо Морьентес высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в «Атлетико»

«Я нахожу это очень странным, но все может быть. Я бы очень хотел, чтобы он перешел, чтобы он поиграл в Ла Лиге. В конце концов, когда игрок покидает Ла Лигу, он понимает, что это лучший турнир, и тогда ему хочется вернуться. 

Мне кажется странным увидеть его в футболке «Атлетико», но сейчас я занимаю пост в такой беспристрастной организации, как Ла Лига, и если он придет, ему будут рады», – сказал бывший нападающий «Реала» и посол Ла Лиги. 

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