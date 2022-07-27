Морьентес о Роналду в «Атлетико»: «Это странно, но все может быть. Игрок, покинувший Ла Лигу, понимает, что это лучший турнир»

высказался о возможном переходе в .

«Я нахожу это очень странным, но все может быть. Я бы очень хотел, чтобы он перешел, чтобы он поиграл в Ла Лиге. В конце концов, когда игрок покидает Ла Лигу, он понимает, что это лучший турнир, и тогда ему хочется вернуться.

Мне кажется странным увидеть его в футболке «Атлетико», но сейчас я занимаю пост в такой беспристрастной организации, как , и если он придет, ему будут рады», – сказал бывший нападающий «Реала» и посол Ла Лиги.