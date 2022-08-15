«ПСЖ» обсудит конфликт Мбаппе и Неймара. Будет встреча с участием игроков, Гальтье и Кампуша

«ПСЖ» озабочен конфликтом между и Неймаром и попытается решить его.

После матча с «Монпелье» (5:2) бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба, лайкнув две записи о ситуации.

Кроме того, появлялась информация, что Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара.

По информации L’Équipe, клуб организует встречу игроков атаки, чтобы обсудить вопрос. На встрече будут присутствовать главный тренер и фактический спортивный директор клуба .

В то же время окружение Мбаппе считает, что это проблема Неймара и «ПСЖ», а не Килиана.

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