Тухель допустил, что Тэйлору не стоит судить матчи «Челси»: «Может, так будет лучше. Не только фанаты задумываются о его судействе, вся раздевалка так думает»

выразил недовольство работой судьи на матче – (2:2).

Тренера «Челси» удалили после игры за конфликт с Антонио Конте. По ходу матча Тухель получил желтую за перепалку с тренером «Тоттенхэма», одной из причин которой, вероятно, стал незафиксированный фол Родриго Бентанкура на Кае Хавертце перед голом Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Тухель также был недоволен тем, что Кристиан Ромеро не был наказан за то, что дернул Марка Кукурелью за волосы.

После матча тренера «Челси» спросили, не стоит ли сделать так, чтобы Тэйлор больше никогда не судил «Челси». «Может быть, так будет лучше», – ответил немец.

«Не думаю, что [о судействе Тэйлора в матчах «Челси»] задумываются только некоторые фанаты «Челси». Могу вас заверить, что вся раздевалка так думает, каждый человек. Не только болельщики. Вы знаете игроков, они знают, что происходит, когда они на поле. Они это знают.

Я не смогу тренировать в следующем матче, а Тэйлор сможет обслуживать следующую игру. Здорово!» – добавил Тухель.

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия