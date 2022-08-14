Тухель о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Только одна команда заслуживала победы – «Челси». Мы доминировали 90 минут»

Тренер считает, что только «синие» заслуживали победы в матче с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Мы были просто великолепны. Только одна команда заслуживала победы, и это были мы. Обоих голов не должно было быть.

Был явный фол на Хаверце, а ситуация все продолжалась и продолжалась. Ришарлисон был в офсайде. И с каких пор на футбольном поле можно дергать за волосы ( схватил за волосы во время матча – прим. Sports.ru)?

Мы доминировали 90 минут. Мы были остры, мы были голодны, это была топ-игра. Мне жаль всех моих игроков, что мы не добились того результата, которого заслуживали», – заявил Тухель.