Конте – Тухелю о праздновании гола Джеймса: «Сделать так, чтобы ты споткнулся, было бы вполне заслуженно 😂»

Антонио Конте продолжил перепалку с в соцсетях.

Тренеры сначала повздорили во время матча «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2) после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга, а затем были удалены после окончания игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия.

Позже тренер опубликовал в инстаграме видео, на котором Тухель пробегает мимо него, бурно празднуя гол Риса Джеймса, выведший вперед.

«Повезло, что я тебя не видел... Сделать так, чтобы ты споткнулся, было бы вполне заслуженно 😂😂😂», – написал Конте в инстаграме.

Фото: скриншот сторис инстаграма

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия