Конте – Тухелю о праздновании гола Джеймса: «Сделать так, чтобы ты споткнулся, было бы вполне заслуженно 😂»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Томас Тухель соцсети Футбол

Антонио Конте продолжил перепалку с Томасом Тухелем в соцсетях.

Тренеры сначала повздорили во время матча «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2) после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга, а затем были удалены после окончания игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия.

Позже тренер «Тоттенхэма» опубликовал в инстаграме видео, на котором Тухель пробегает мимо него, бурно празднуя гол Риса Джеймса, выведший «Челси» вперед.

«Повезло, что я тебя не видел... Сделать так, чтобы ты споткнулся, было бы вполне заслуженно 😂😂😂», – написал Конте в инстаграме.

Фото: скриншот сторис инстаграма Антонио Конте

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия

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