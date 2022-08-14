Тен Хаг о 0:4 с «Брентфордом»: «В перерыве я заменил троих, но хотелось поменять всю команду»

Тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о замене Лисандро Мартинеса в игре с «Брентфордом» (0:4).
В перерыве матча 2-го тура АПЛ вместо Мартинеса на поле вышел Рафаэль Варан. Также после первого тайма тен Хаг заменил Люка Шоу и Фреда на Тирелла Маласиа и Скотта Мактомини соответственно.
– Почему вы заменили Мартинеса? Вас беспокоит ход его адаптации?
– В перерыве я заменил троих, но хотелось поменять всю команду. Мы хотели добавить в игру новую энергию. Дело не конкретно в тех, кого мы заменили. Делать такой вывод было бы нечестно по отношению к игрокам.
Это мои футболисты, мы вместе. Мы в очень сложной ситуации, поэтому нужно сплотиться. Нужно найти ресурсы и решения, – сказал тен Хаг.
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«МЮ» получил 4 гола за 35 минут – и теперь на 20-м месте в АПЛ. Пока все очень-очень грустно