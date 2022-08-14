Тен Хаг о 0:4 с «Брентфордом»: «В перерыве я заменил троих, но хотелось поменять всю команду»

Тренер Эрик тен Хаг высказался о замене Лисандро Мартинеса в игре с «Брентфордом» (0:4).

В перерыве матча 2-го тура АПЛ вместо Мартинеса на поле вышел . Также после первого тайма тен Хаг заменил и на Тирелла Маласиа и соответственно.

– Почему вы заменили Мартинеса? Вас беспокоит ход его адаптации?

– В перерыве я заменил троих, но хотелось поменять всю команду. Мы хотели добавить в игру новую энергию. Дело не конкретно в тех, кого мы заменили. Делать такой вывод было бы нечестно по отношению к игрокам.

Это мои футболисты, мы вместе. Мы в очень сложной ситуации, поэтому нужно сплотиться. Нужно найти ресурсы и решения, – сказал тен Хаг.

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