«Тен Хаг выбрал самый маленький состав, какой только мог. Выглядело, будто мужчины играют против команды U-9». Невилл о матче «Брентфорд» – «МЮ»

Гари Невилл считает, что Эрик тен Хаг поставил слишком низкорослый состав на матч с «Брентфордом».
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 0:4 во 2-м туре АПЛ.
«Если бы перед игрой вы сказали, что «Брентфорд» может забить со штрафного, я бы сказал «да». Тен Хаг выбрал самый маленький состав, какой только мог, надеясь, что они переиграют «Брентфорд».
Нужно учитывать физическую сторону Премьер-лиги. Это выглядело, будто взрослая мужская команда играет против команды U-9», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.