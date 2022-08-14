«Тен Хаг выбрал самый маленький состав, какой только мог. Выглядело, будто мужчины играют против команды U-9». Невилл о матче «Брентфорд» – «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл считает, что Эрик тен Хаг поставил слишком низкорослый состав на матч с «Брентфордом».

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 0:4 во 2-м туре АПЛ.

«Если бы перед игрой вы сказали, что «Брентфорд» может забить со штрафного, я бы сказал «да». Тен Хаг выбрал самый маленький состав, какой только мог, надеясь, что они переиграют «Брентфорд».

Нужно учитывать физическую сторону Премьер-лиги. Это выглядело, будто взрослая мужская команда играет против команды U-9», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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