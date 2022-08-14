«Тен Хаг выбрал самый маленький состав, какой только мог. Выглядело, будто мужчины играют против команды U-9». Невилл о матче «Брентфорд» – «МЮ»

считает, что Эрик тен Хаг поставил слишком низкорослый состав на матч с «Брентфордом».

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счетом 0:4 во 2-м туре .

«Если бы перед игрой вы сказали, что может забить со штрафного, я бы сказал «да». Тен Хаг выбрал самый маленький состав, какой только мог, надеясь, что они переиграют «Брентфорд».

Нужно учитывать физическую сторону Премьер-лиги. Это выглядело, будто взрослая мужская команда играет против команды U-9», – сказал бывший защитник в эфире Sky Sports.