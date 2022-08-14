Тренер «Брентфорда» Франк признал, что команда давила на зону Лисандро: «Знали, что с большой вероятностью выиграем мяч или подбор»

подтвердил, что «Брентфорд» акцентированно играл с «МЮ» через зону .

В матче 2-го тура АПЛ «Брентфорд» одержал крупную победу над (4:0).

«Мы понимали, что с большой вероятностью либо выиграем мяч, либо заберем подбор.

Безусловно, мы посмотрели, как против них играл «Брайтон», мы схожи с этой командой в том, как хотим играть.

«Брайтон» обычно строит игру от вратаря, но против «МЮ» они постоянно играли длинными передачами, и мы, конечно же, обратили на это внимание.

Мы понимали, что у нас есть такое оружие, и поэтому воспользовались им», – сказал главный тренер .

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