Тен Хаг о 0:4 с «Брентфордом»: «После таких ошибок от игроков любой план можно выкидывать в мусорное ведро»

Тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о разгроме от (0:4).

– Казалось, что в ходе предсезонки все складывалось хорошо, а игроки следовали вашим указаниям. Как вы думаете, почему этого не происходит сейчас?

– Я думаю, что они следуют моим инструкциям, но да, они принимают плохие решения. Это футбол, игра ошибок. Нас наказали.

– «Юнайтед» всегда отличал дух и способность бороться. Сегодня команда сдалась. Как это изменить?

– Мы должны это сделать. Очевидно, необходим анализ. Нельзя, чтобы желание соперника победить было сильнее. Во втором тайме мы попытались вернуться, но нужно с самого начала играть хорошо. Это было плохо.

– Рассмотрите ли вы возможность смены философии, если эти игроки не смогут играть в ваш футбол?

– Вы уже сделали вывод. Я не считаю его верным. Думаю, они могут. Они уже показали это во время предсезонки. Этот результат никак не связан с философией. Когда игроки совершают такие ошибки, любой план или стратегию можно выкидывать в мусорное ведро.

Я не хочу играть от обороны в ситуации, когда это невозможно. С «Брентфордом» мы сыграли наивно. Нужно было действовать более прямо. Мы вытягивали их на себя, пространство за их спинами было, но им необходимо пользоваться. Нужны правильные решения, а мы их не принимали. Но мы будем учиться, мы должны учиться. Но такой уровень – это плохо. Это однозначно не те стандарты, которых мы ждем.

– Можете ли вы что-то сделать, чтобы повысить уверенность игроков в себе? Или они должны справиться с этим сами?

– Нет, это наша работа. Мы должны поработать над этим и подбодрить их. Они должны обдумать это и самостоятельно, потому что они знают, что являются хорошими игроками. Но нужно быть командой и брать на себя ответственность, – сказал тренер .

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