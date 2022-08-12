Роналду номинирован на «Золотой мяч» 18-й раз подряд

Криштиану Роналду в очередной раз номинирован на «Золотой мяч».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» попал в список претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе 18-й раз подряд.
Впервые португалец был номинирован на «Золотой мяч» в 2005 году. Тогда он разделил 20-е место в голосовании за награду, которую получил Роналдиньо.
37-летний Роналду является 5-кратным обладателем «Золотого мяча» – это второй результат после Лионеля Месси, у которого семь «Золотых мячей».
В этом году Месси впервые с 2005 года не был включен в число претендентов на приз.