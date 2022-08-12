Роналду номинирован на «Золотой мяч» 18-й раз подряд

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Криштиану Роналду в очередной раз номинирован на «Золотой мяч».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» попал в список претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе 18-й раз подряд.

Впервые португалец был номинирован на «Золотой мяч» в 2005 году. Тогда он разделил 20-е место в голосовании за награду, которую получил Роналдиньо.

37-летний Роналду является 5-кратным обладателем «Золотого мяча» – это второй результат после Лионеля Месси, у которого семь «Золотых мячей».

В этом году Месси впервые с 2005 года не был включен в число претендентов на приз.

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