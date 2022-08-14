Соболев о том, сделает ли он пожертвование в организацию, спасающую дельфинов: «Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался на тему дельфинов.

Форварда «Спартака» называют «Дельфином» за частые падения в чужой штрафной.

— Как поживает кепка с дельфином?

— Ее забрал себе наш клубный фотограф после финала Кубка — и не отдает! Но я придумаю что-нибудь новое. Может, комбо из футболки и майки с дельфинами. Или открою свой дельфинарий!

— Может, сделаешь пожертвование в какую-нибудь организацию, спасающую дельфинов?

— Меня самого пока не спасли. Еще ныряю! – сказал Соболев.

Соболев гоняет в кепке «Спасем дельфинов». Самоирония спасет репутацию?

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