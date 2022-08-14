Соболев о том, сделает ли он пожертвование в организацию, спасающую дельфинов: «Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!»

Александр Соболев высказался на тему дельфинов.
Форварда «Спартака» называют «Дельфином» за частые падения в чужой штрафной.
— Как поживает кепка с дельфином?
— Ее забрал себе наш клубный фотограф после финала Кубка — и не отдает! Но я придумаю что-нибудь новое. Может, комбо из футболки и майки с дельфинами. Или открою свой дельфинарий!
— Может, сделаешь пожертвование в какую-нибудь организацию, спасающую дельфинов?
— Меня самого пока не спасли. Еще ныряю! – сказал Соболев.
Соболев гоняет в кепке «Спасем дельфинов». Самоирония спасет репутацию?