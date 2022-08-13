Соболев об Абаскале: «Отлично понимаем его идеи. Он хочет, чтобы «Спартак» играл низом, рисковал и обострял»

высказался о старте «Спартака» в сезоне Мир .

— С реализацией могло быть лучше, тем не менее в четырех турах мы забили 11 мячей. Отличный показатель!

— Сейчас рано делать выводы. Нельзя сказать, что на старте чемпионата у нас были легкие соперники, но интереснее будет посмотреть, сколько забьем к 15-му или 20-му туру.

— Нынешний состав некоторые оптимисты уже сравнивают со «Спартаком» 90-х — в плане яркой игры в атаке.

— Слышал, но не отношусь к этому никак. Сейчас четыре игры прошли хорошо — вот и говорят об этом. Но стоит один матч провести неудачно, как все тут же перевернут в другую сторону.

— И все же: в чем видишь секрет такого преображения впереди?

— Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо [Абаскаль] хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках. На поле мы ведем себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!

— В прошлом сезоне у нас были еврокубки. Сейчас график объективно комфортнее, согласен?

— В плане подготовки и нагрузки сейчас, конечно, проще. Давайте вспомним, сколько матчей мы успели провести в прошлом сезоне к середине августа. В неделю бывало по несколько игр, много перелетов.

Сейчас после матчей мы тоже устаем, но времени на восстановление больше. Когда есть еврокубки, ты постоянно играешь под усталостью. А здесь выходишь всегда свежий, легкий, – сказал форвард .

«Спартак» при Абаскале атакует много и остро – такого не было очень давно