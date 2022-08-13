«Бавария» рассматривала вариант с обменом Левандовского на Хавертца в начале трансферного окна

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Кристофер Нкунку Кай Хавертц Жоау Феликс Футбол

«Бавария» интересовалась Каем Хавертцем в начале летнего трансферного окна.

Журналист Sport1 Керри Хау  в подкасте Die Bayern-Woche рассказал, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич наводил справки о возможности приобретения атакующего полузащитника «Челси». «Бавария» даже рассматривала вариант с обменом Роберта Левандовского на Хавертца. Однако в итоге Левандовски перешел в «Барселону», а «Бавария» подписала Садьо Мане.

Трансфер Мане обошелся «Баварии» в меньшую сумму, чем потенциальный переход Хавертца. Тем не менее Салихамиджич, поддерживающий хорошие отношения с агентством ROOF, продолжает следить за немецким хавбеком. 

Контракт Кая с «Челси» рассчитан до 2025 года. Чтобы подписать его, мюнхенскому клубу придется продать кого-то из лидеров команды. «Бавария» также рассматривает Кристофера Нкунку и Жоау Феликса в качестве кандидатов для усиления атаки. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные