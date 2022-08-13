«Бавария» рассматривала вариант с обменом Левандовского на Хавертца в начале трансферного окна

интересовалась в начале летнего трансферного окна.

Журналист Sport1 Керри Хау в подкасте Die Bayern-Woche рассказал, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич наводил справки о возможности приобретения атакующего полузащитника «Челси». «Бавария» даже рассматривала вариант с обменом Роберта Левандовского на Хавертца. Однако в итоге Левандовски перешел в «Барселону», а «Бавария» подписала Садьо Мане.

Трансфер Мане обошелся «Баварии» в меньшую сумму, чем потенциальный переход Хавертца. Тем не менее Салихамиджич, поддерживающий хорошие отношения с агентством ROOF, продолжает следить за немецким хавбеком.

Контракт Кая с рассчитан до 2025 года. Чтобы подписать его, мюнхенскому клубу придется продать кого-то из лидеров команды. «Бавария» также рассматривает и в качестве кандидатов для усиления атаки.