Левандовски опоздал на тренировку «Баварии» 3-й день подряд

опоздал на тренировку «Баварии» 3-й день подряд.

В пятницу 33-летний поляк прибыл на место в 9:08. В норме игроки «Баварии» должны собираться на позднее девяти часов утра.

Отмечается, что рядом с тренировочным центром мюнхенской команды присутствовало несколько болельщиков, и они махали нападающему, когда футболист подъезжал к месту проведения тренировок на своей Audi e-tron GT RS.

Восьмиминутное опоздание стало «рекордным» для Левандовского. В среду он опоздал на шесть минут, а в четверг – на две.

В субботу должна провести презентацию команды на . Пока нет ясности с тем, будет ли Левандовски участвовать в этом мероприятии.

Поляк ранее дал понять, что хочет уйти в «Барселону». «Баварию» пока не устраивают предложения каталонского клуба. Также интерес к футболисту есть у и .

В минувшем сезоне нападающий, которому в августе исполнится 34 года, забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги и 13 мячей в 10 играх Лиги чемпионов. Подробную статистику форварда можно посмотреть здесь.

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