Федотов про 1:2 с «Зенитом»: «ЦСКА провалил первый тайм. Ничего не получалось»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Зенита».

Матч 5-го тура Мир завершился победой петербургского клуба со счетом 2:1.

«Первый тайм сто процентов провалили. Ничего не получалось, хотя были отрезки, когда играли как планировали. Слишком быстро обостряли, хотя ситуация этого не требовала.

Теряли мяч, и атаковал. Только мастерство Игоря [Акинфеева] не позволило им раньше забить. Два гола идентичны. «Зенит» обладает футболистами, которые способны забивать со средней дистанции.

Замены переломили, начало походить на футбол. Отсюда логичен пенальти. Игра пошла на встречных курсах, забили еще, к сожалению, не засчитали гол из-за офсайда. Одни видят вне игры, другие нет. Второй гол – вовремя не выдвинулись, не заблокировали удар», – передает слова корреспондент Sports.ru Александр Дорский.