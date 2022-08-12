Бускетс согласится снизить зарплату, только если «Барса» продлит контракт с ним еще на год

согласится на снижение зарплаты в «Барселоне» при одном условии.

Полузащитник и его агент Хосеп Мария Оробит уже три дня постоянно контактируют со спортивным менеджментом «Барселоны». Каталонцам срочно нужно, чтобы капитан команды снизил зарплату. Без этого шага у клуба будут проблемы с регистрацией новичков.

As пишет, что Бускетс готов идти навстречу «Барселоне», но идея его агента состоит в том, чтобы отложить получение части зарплаты и договориться с клубом о продлении действующего контракта на один год. Идти на отказ от части зарплаты, как Жерар Пике, хавбек не собирается.

Тот факт, что контракт Бускетса с «Барселоной» действует до лета 2023 года, является проблемой с точки зрения параметров контроля, применяемых .

«Барса» хочет продлить контракт с Бускетсом на год, отложив выплату части зарплаты и прописав возможность досрочного расторжения договора следующим летом после выплаты всех долгов.

Ла Лигу такой механизм не устраивает.