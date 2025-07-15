Петржела об РПЛ: «Зенит» – основной фаворит, другой такой команды в России нет. «Спартак» точно не будет чемпионом, там всегда проблемы»
Властимил Петржела заявил, что «Спартак» точно не станет чемпионом в новом сезоне.
«Как всегда, основной фаворит для меня – «Зенит». Другой такой команды в России нет, они самые сильные.
Конкуренцию «Зениту» составят «Краснодар» и, конечно же, московские команды: «Локомотив» и ЦСКА, но победит все равно Петербург.
Московский «Спартак»? Он точно не будет чемпионом. В этом клубе всегда были и будут проблемы, не знаю, почему у них так получается», – сказал бывший тренер «Зенита».
В сезоне-2024/25 чемпионом России стал «Краснодар».
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12709 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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