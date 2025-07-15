Тренер «Аталанты» Юрич госпитализирован из-за «серьезного воспаления верхних дыхательных путей». Его выпишут в ближайшие дни
Главный тренер «Аталанты» госпитализирован из-за «серьезного воспаления».
«Аталанта» сообщает, что тренер Иван Юрич недавно был госпитализирован в ЛОР-отделение больницы Болоньини в Сериате под руководством доктора Давиде Панчьера после серьезного воспаления верхних дыхательных путей, осложненного бактериальной инфекцией надгортанника, которое лечилось внутривенным введением антибиотиков.
В настоящее время его клиническое состояние значительно улучшается, и в ближайшие дни ожидается выписка», – сообщили в итальянском клубе.
Хорватский специалист возглавил бергамасков в июне этого года, сменив Джан Пьеро Гасперини.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аталанты»
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