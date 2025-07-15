Тренер «Аталанты» Юрич госпитализирован из-за «серьезного воспаления верхних дыхательных путей». Его выпишут в ближайшие дни

Главный тренер «Аталанты» госпитализирован из-за «серьезного воспаления».

«Аталанта » сообщает, что тренер Иван Юрич недавно был госпитализирован в ЛОР-отделение больницы Болоньини в Сериате под руководством доктора Давиде Панчьера после серьезного воспаления верхних дыхательных путей, осложненного бактериальной инфекцией надгортанника, которое лечилось внутривенным введением антибиотиков.

В настоящее время его клиническое состояние значительно улучшается, и в ближайшие дни ожидается выписка», – сообщили в итальянском клубе.

Хорватский специалист возглавил бергамасков в июне этого года, сменив Джан Пьеро Гасперини.