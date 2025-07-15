Перес о подписании Каррераса: «В «Реал» возвращается наш воспитанник, ставший одним из лучших защитников в европейском футболе. Добро пожаловать домой»

Флорентино Перес высказался о подписании Альваро Фернандеса Каррераса.

Вчера 22-летний защитник перешел из «Бенфики» в «Реал» за 50 миллионов евро.

«Сегодня снова важный день для всех болельщиков «Реала», потому что возвращение игрока – это особое событие. Это мотивирует нас продолжать радовать всех болельщиков «Реала». Мы переживаем один из самых успешных циклов в нашей истории, и сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы болельщики могли продолжать мечтать о серьезных достижениях.

В преддверии нового сезона мы уже подписали таких игроков, как Трент, Хейсен и Мастантуоно, а также такого тренера, как Хаби Алонсо, одного из лучших в мире. Сегодня мы представляем вам еще одного из этих отличных игроков, Альваро Каррераса .

Сегодня ты возвращаешься в город, в который приехал ребенком, узнав, что значит быть частью самого успешного клуба в мире. Твоей мечтой было играть за основную команду, и именно поэтому, как и многие другие, ты решил уйти и вернуться отличным игроком, которым ты и являешься.

В «Бенфике» ты заслужил всеобщую любовь и был признан лучшим левым защитником лиги. Сегодня тебя сопровождает твоя семья, которая поддерживает тебя и знает, как упорно ты трудился, чтобы достичь этого.

Дорогие болельщики мадридского «Реала», сегодня возвращается один из наших воспитанников, ставший одним из лучших защитников в европейском футболе. «Бернабеу» ждет тебя; сегодняшний день знаменует для тебя начало периода ярких эмоций. Добро пожаловать домой, добро пожаловать в «Реал Мадрид », – сказал президент клуба.