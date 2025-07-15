«Динамо» бесплатно отпустит Лесового в «Пари НН». У москвичей будет право обратного выкупа игрока за 1 млн евро

Даниил Лесовой продолжит карьеру в «Пари НН».

По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник «Динамо » близок к переходу в нижегородский клуб. Сегодня он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 3 года.

Сделка будет бесплатной, при этом бело-голубые включат опцию обратного выкупа за миллион евро и получат 30 процентов от суммы продажи игрока другому клубу.

Сезон-2024/25 Лесовой провел в кипрском АЕЛ на правах аренды.