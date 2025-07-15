«Динамо» бесплатно отпустит Лесового в «Пари НН». У москвичей будет право обратного выкупа игрока за 1 млн евро
Даниил Лесовой продолжит карьеру в «Пари НН».
По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник «Динамо» близок к переходу в нижегородский клуб. Сегодня он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 3 года.
Сделка будет бесплатной, при этом бело-голубые включат опцию обратного выкупа за миллион евро и получат 30 процентов от суммы продажи игрока другому клубу.
Сезон-2024/25 Лесовой провел в кипрском АЕЛ на правах аренды.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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